Ситуація з госпіталізацією 7-річної вихованки будинку сімейного типу: відкрито два провадження

Цитата

“За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Також відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) ККУ, санкція якої передбачає від 2 до 5 років тюремного ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що слідчими призначена судово-медична експертиза, допитані лікарі, співробітники соціальних служб, вчитель.

Доповнення

У Харківській області 7-річну дівчинку з будинку сімейного типу госпіталізували з ознаками побиття. Фізичне насильство до дитини скоєно батьком-вихователем як покарання за пошкоджену книгу.

За інформацією поліції встановлено, що З листопада о 21:50 до відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні про доставлення 7-річної дівчинки з тілесними ушкодженнями.

Зі слів батька, дитина отримала тілесні ушкодження від падіння зі сходів.

Окрім постраждалої дитини, у ДБСТ, який функціонує на території Дергачівського району Харківської області, виховуються ще 7 дітей.

Вісьмох вихованців дитячого будинку сімейного типу тимчасово помістили до дитячої лікарні.