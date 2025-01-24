Ситуация в Великой Новоселке обостряется: россияне пытаются окружить населенный пункт
Киев • УНН
российские войска пытаются окружить Великую Новоселку, ситуация сложная. Главнокомандующий посетил зону ответственности для контроля ситуации и рассмотрения вариантов ее решения.
Ситуация в Великой Новоселке сложная, россияне пытаются окружить населенный пункт. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, пишет УНН.
Ситуация там действительно сложная. россияне ставят своей целью окружить поселок, а украинские войска соответственно ставят целью не допустить окружения и на этот счет есть определенные планы. Для того, чтобы держать ситуацию на контроле, в нашей зоне ответственности был главнокомандующий и были рассмотрены определенные варианты решения этой ситуации,
Также спикер добавил, что ситуация находится в фокусе внимания.
Напомним
Ранее УНН писал, что Силы обороны Украины ведут тяжелые бои с превосходящим противником у Великой Новоселки. Командование принимает меры по усилению подразделений и предупреждает о российских информационных операциях.