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Ситуация в Великой Новоселке обостряется: россияне пытаются окружить населенный пункт

Ситуация в Великой Новоселке обостряется: россияне пытаются окружить населенный пункт

Киев  •  УНН

 • 3346 просмотра

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российские войска пытаются окружить Великую Новоселку, ситуация сложная. Главнокомандующий посетил зону ответственности для контроля ситуации и рассмотрения вариантов ее решения.

Ситуация в Великой Новоселке сложная, россияне пытаются окружить населенный пункт. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов в эфире телемарафона, пишет УНН.

Ситуация там действительно сложная. россияне ставят своей целью окружить поселок, а украинские войска соответственно ставят целью не допустить окружения и на этот счет есть определенные планы. Для того, чтобы держать ситуацию на контроле, в нашей зоне ответственности был главнокомандующий и были рассмотрены определенные варианты решения этой ситуации,

- отметил Трегубов.

Также спикер добавил, что ситуация находится в фокусе внимания. 

Напомним 

Ранее УНН писал, что Силы обороны Украины ведут тяжелые бои с превосходящим противником у Великой Новоселки. Командование принимает меры по усилению подразделений и предупреждает о российских информационных операциях.

Алина Волянская

Алина Волянская

Войнаполитика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины

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