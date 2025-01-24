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Ситуація у Великій Новосілці загострюється: росіяни намагаються оточити населений пункт

Ситуація у Великій Новосілці загострюється: росіяни намагаються оточити населений пункт

Київ • УНН

 • 35349 перегляди

російські війська намагаються оточити Велику Новосілку, ситуація складна. Головнокомандувач відвідав зону відповідальності для контролю ситуації та розгляду варіантів її вирішення.

Ситуація у Великій Новосілці складна, росіяни намагаються оточити населений пункт. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у ефірі телемарафону, пише УНН.

Ситуація там справді складна. росіяни ставлять собі на меті оточити селище, а українські війська відповідно ставлять на меті не допустити оточення і щодо цього є певні плани. Для того, щоб тримати ситуацію на контролі, в нашій зоні відповідальності був головнокомандувач і були розглянуті певні варіанти вирішення цієї ситуації,

- зазначив Трегубов.

Також речник додав, що ситуація перебуває у фокусі уваги. 

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що Сили оборони України ведуть важкі бої з переважаючим противником біля Великої Новосілки. Командування вживає заходи щодо посилення підрозділів та попереджає про російські інформаційні операції.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаПолітика
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України

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