Ситуація у Великій Новосілці загострюється: росіяни намагаються оточити населений пункт
Київ • УНН
російські війська намагаються оточити Велику Новосілку, ситуація складна. Головнокомандувач відвідав зону відповідальності для контролю ситуації та розгляду варіантів її вирішення.
Ситуація у Великій Новосілці складна, росіяни намагаються оточити населений пункт. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у ефірі телемарафону, пише УНН.
Ситуація там справді складна. росіяни ставлять собі на меті оточити селище, а українські війська відповідно ставлять на меті не допустити оточення і щодо цього є певні плани. Для того, щоб тримати ситуацію на контролі, в нашій зоні відповідальності був головнокомандувач і були розглянуті певні варіанти вирішення цієї ситуації,
Також речник додав, що ситуація перебуває у фокусі уваги.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Сили оборони України ведуть важкі бої з переважаючим противником біля Великої Новосілки. Командування вживає заходи щодо посилення підрозділів та попереджає про російські інформаційні операції.