Ситуація у Великій Новосілці загострюється: росіяни намагаються оточити населений пункт

Ситуація у Великій Новосілці складна, росіяни намагаються оточити населений пункт. Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов у ефірі телемарафону, пише УНН.

Ситуація там справді складна. росіяни ставлять собі на меті оточити селище, а українські війська відповідно ставлять на меті не допустити оточення і щодо цього є певні плани. Для того, щоб тримати ситуацію на контролі, в нашій зоні відповідальності був головнокомандувач і були розглянуті певні варіанти вирішення цієї ситуації, - зазначив Трегубов.

Також речник додав, що ситуація перебуває у фокусі уваги.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Сили оборони України ведуть важкі бої з переважаючим противником біля Великої Новосілки. Командування вживає заходи щодо посилення підрозділів та попереджає про російські інформаційні операції.