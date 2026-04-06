Ситуация в районе Покровска - в Силах обороны сообщают, что враг пытается продвигаться по флангам
Киев • УНН
Враг наступает в районах Гришино и в направлении Родинского, действует с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп. Силы обороны блокируют продвижение оккупантов и уничтожают логистику дронами.
Ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной, враг сосредоточен на попытках продвижения в районах Гришино и в направлении Родинского, пытается продвигаться по флангам, сообщили в группировке войск "Восток" в понедельник, пишет УНН.
Детали
"В районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Враг ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях в Покровской агломерации с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп", - указали в группировке войск "Восток".
Как сообщили в ГВ "Восток", "основные усилия враг направляет на продвижение в районах Гришино и в направлении Родинского, пытается продвигаться по флангам". "На северных окраинах Покровска украинские военные блокируют попытки продвижения врага и удерживают определенные рубежи. На направлении Мирноград-Родинское подразделения Сил обороны Украины также уничтожают и останавливают противника", - отметили в ГВ "Восток".
"Ситуация на Покровском направлении остается сложной. Противник не оставляет попыток просочиться в тыл наших подразделений как днем, так и в темное время суток", - указали также в 7-м корпусе ДШВ ВСУ.
Как отмечается, "пилоты ударных дронов 79-й бригады 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ активно работают ночью, используя тепловизионные камеры для обнаружения целей". "Вражескую пехоту и автотранспорт обнаруживают еще на подходах и уничтожают до входа в серую зону", - отметили в ДШВ.
"Несмотря на это, российское командование продолжает отправлять своих военных в один конец - в условиях, когда их особенно хорошо видно. Врага это не останавливает, но значительно увеличивает его потери. На ночных камерах хорошо видно, насколько обильно украинские посадки усеяны телами россиян. Работа по уничтожению оккупантов ведется постоянно - как на переднем крае, так и в тылу противника. Благодаря этому удается срывать перемещения, усложнять логистику и уменьшать наступательный потенциал врага", - отметили в ДШВ.
