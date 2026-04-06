Ситуація у районі Покровська - у Силах оборони повідомляють, що ворог намагається просуватися флангами

Київ • УНН

 • 1896 перегляди

Ворог наступає у районах Гришиного та у напрямку Родинського, діє із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп. Сили оборони блокують просування окупантів та нищать логістику дронами.

Ситуація у районі Покровсько-Мирноградської агломерації залишається складною, ворог зосереджується на спробах просування у районах Гришиного та у напрямку Родинського, намагається просуватися флангами, повідомили в угрупованні військ "Схід" у понеділок, пише УНН.

Деталі

"У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Ворог веде штурмові дії одразу на кількох напрямках у Покровській агломерації із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп", - вказали в угрупованні військ "Схід".

Як повідомили в УВ "Схід", "основні зусилля ворог спрямовує на просуванні у районах Гришиного та в напрямку Родинського, намагається просуватися флангами". "На північних околицях Покровська українські військові блокують спроби просування ворога та утримують визначені рубежі. На напрямку Мирноград-Родинське підрозділи Сил оборони України також знищують та зупиняють противника", - зазначили в УВ "Схід".

"Ситуація на Покровському напрямку лишається складною. Противник не полишає спроб просочитись у тил наших підрозділів як вдень, так і в темну пору доби", - вказали також в 7-му корпусі ДШВ ЗСУ.

Як зазначається, "пілоти ударних дронів 79-ї бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ активно працюють уночі, використовуючи тепловізійні камери для виявлення цілей". "Ворожу піхоту та автотранспорт виявляють ще на підходах і знищують до входу в сіру зону", - зазначили у ДШВ.

"Попри це, російське командування продовжує відправляти своїх військових в один кінець - в умовах, коли їх особливо добре видно. Ворога це не зупиняє, але значно збільшує його втрати. На нічних камерах добре видно, наскільки рясно українські посадки всіяні тілами росіян. Робота по знищенню окупантів ведеться постійно - як на передньому краї, так і в тилу противника. Завдяки цьому вдається зривати переміщення, ускладнювати логістику та зменшувати наступальний потенціал ворога", - зазначили у ДШВ.

Юлія Шрамко

Війна в Україні