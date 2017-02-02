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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация в Авдеевке: обстрелы, гуманитарная помощь и эвакуация детей - фоторепортаж

Киев • УНН

 • 34223 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Вследствие ночного обстрела боевиков в Авдеевке было повреждено восемь домов. Увидеть разрушения в различных кварталах города можно на фотографиях, сделанных работниками ГосЧС, передает УНН.

Ситуация в Авдеевке: обстрелы, гуманитарная помощь и эвакуация детей - фоторепортаж

Сейчас ситуация в Авдеевке контролируемая, однако обстрелы не прекращаются.

В частности, боевики обстреляли свои позиции в районах Авдеевки и Саханка, в результате чего убито двое военных и есть раненые .

В город направили 2 грузовика с гуманитарной помощью .

В Авдеевке настоящее время осуществляется подготовка к эвакуации 29 детей .

В то время как Закарпатье готово принять 60 детей из опасных территорий.

Напомним, что Авдеевку в последнии дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .

В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .

Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура .

Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.

Украинские Национальные Новости

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