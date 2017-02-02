Ситуация в Авдеевке: обстрелы, гуманитарная помощь и эвакуация детей - фоторепортаж
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Вследствие ночного обстрела боевиков в Авдеевке было повреждено восемь домов. Увидеть разрушения в различных кварталах города можно на фотографиях, сделанных работниками ГосЧС, передает УНН.
Сейчас ситуация в Авдеевке контролируемая, однако обстрелы не прекращаются.
В частности, боевики обстреляли свои позиции в районах Авдеевки и Саханка, в результате чего убито двое военных и есть раненые .
В город направили 2 грузовика с гуманитарной помощью .
В Авдеевке настоящее время осуществляется подготовка к эвакуации 29 детей .
В то время как Закарпатье готово принять 60 детей из опасных территорий.
Напомним, что Авдеевку в последнии дни активно обстреливали боевики. Впервые за несколько месяцев враг применил "Грады" для обстрелов жилых кварталов .
В Авдеевке объявили чрезвычайное положение .
Отметим, что в результате обстрелов в населенном пункте разрушена критически важная инфраструктура .
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.