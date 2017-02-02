Ситуація в Авдіївці: обстріли, гуманітарна допомога та евакуація дітей - фоторепортаж
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Внаслідок нічного обстрілу бойовиків в Авдіївці було пошкоджено вісім будинків. Побачити руйнування у різних кварталах міста можна на фотографіях, зроблених працівниками ДСНС, передає УНН.
Наразі ситуація в Авдіївці контрольована, однак обстріли не припиняються.
Зокрема, бойовики обстріляли власні позиції у районах Авдіївки і Саханки, внаслідок чого вбито двоє військових та є поранені.
До міста направили 2 вантажівки з гуманітарною допомогою.
В Авдіївці наразі здійснюється підготовка до евакуації 29 дітей.
У той час як Закарпаття готове прийняти 60 дітей з небезпечних територій.
Нагадаємо, що Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за декілька місяців ворог застосував “Гради” для обстрілів житлових кварталів.
В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Зазначимо, що в результаті обстрілів в населеному пункті зруйнована критично важлива інфраструктура.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.