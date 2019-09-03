Ситуация в зоне ООС после обеда осталась стабильной
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. С начала этих суток боевики в зоне проведения операции Объединенных сил 4 раза нарушили режим прекращения огня, сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного Минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм, а также из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По данным штаба, в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
Напомним, сегодня, по состоянию на 12:00, было зафиксировано четыре вражеских обстрела, в рядах украинских войск был один ранен.
Как сообщал УНН, 2 сентября боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня.