Ситуація у зоні ООС після обіду залишилася стабільною
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. З початку цієї доби бойовики у зоні проведення операції Об’єднаних сил 4 рази порушили режим припинення вогню, повідомили у пресцентрі штабу ООС, передає УНН.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 4 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 82 мм, а також з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
За даними штабу, внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення.
Нагадаємо, сьогодні, станом на 12:00, було зафіксовано чотири ворожих обстріли, у лавах українських військ був один поранений.
Як повідомляв УНН, 2 вересня бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню.