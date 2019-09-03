На Донбасі бойовики здійснили чотири обстріли, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. З початку поточної доби і до обіду на Донбасі зафіксовано вже чотири ворожих обстріли, у лавах українських військ є один поранений. Про це під час брифінгу повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк, передає УНН.
"Сьогодні, 3 вересня, ворог вже 4 рази здійснив збройні провокації по позиціях підрозділів Об’єднаних сил", - сказав Гуцуляк.
З його слів, ворог двічі вів обстріли оборонців Павлополя з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
З 5:30 ранку з напрямку від окупованого Калинового ворог випустив 5 мін калібру 82 мм та вів обстріл з великокаліберних кулеметів по оборонцям села Троїцьке. З 7:45 противник розпочав обстріл зі стрілецької зброї з напрямку від селища Донецький по захисникам Кримського.
"У випадку загрози життю, наші воїни декілька разів вели адекватний вогонь у відповідь із легкого піхотного озброєння та придушували ворожу збройну активність. За наявною інформацією, внаслідок ворожих прицільних обстрілів від початку цієї доби отримав поранення один наш захисник. Воїна евакуйовано до військового мобільного госпіталя. Стан його здоров’я — задовільний", - повідомив речник Міноборони.
Нагадаємо, 2 вересня бойовики на Донбасі 15 разів порушили режим припинення вогню.