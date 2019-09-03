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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113067 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123911 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115428 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121359 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126025 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151264 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150796 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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На Донбассе боевики совершили четыре обстрела, есть раненый

На Донбассе боевики совершили четыре обстрела, есть раненый

Киев  •  УНН

 • 8165 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. С начала текущих суток и до обеда на Донбассе зафиксировано уже четыре вражеских обстрела, в рядах украинских войск один раненный. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.

"Сегодня, 3 сентября, враг уже 4 раза совершил вооруженные провокации по позициям подразделений Объединенных сил", - сказал Гуцуляк.

По его словам, враг дважды вел обстрелы защитников Павлополя из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

С 5:30 утра по направлению от оккупированного Калинового враг выпустил 5 мин калибра 82 мм и вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов по защитникам села Троицкое. С 7:45 противник начал обстрел из стрелкового оружия по направлению от поселка Донецкий по защитникам Крымского.

"В случае угрозы жизни, наши воины несколько раз вели адекватный огонь с легкого пехотного вооружения и подавляли вражескую вооруженную активность. По имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов с начала этого периода получил ранение один наш защитник. Воин эвакуирован в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщил представитель Минобороны.

Напомним, 2 сентября боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня.

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