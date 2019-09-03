На Донбассе боевики совершили четыре обстрела, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. С начала текущих суток и до обеда на Донбассе зафиксировано уже четыре вражеских обстрела, в рядах украинских войск один раненный. Об этом во время брифинга сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, передает УНН.
"Сегодня, 3 сентября, враг уже 4 раза совершил вооруженные провокации по позициям подразделений Объединенных сил", - сказал Гуцуляк.
По его словам, враг дважды вел обстрелы защитников Павлополя из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.
С 5:30 утра по направлению от оккупированного Калинового враг выпустил 5 мин калибра 82 мм и вел обстрел из крупнокалиберных пулеметов по защитникам села Троицкое. С 7:45 противник начал обстрел из стрелкового оружия по направлению от поселка Донецкий по защитникам Крымского.
"В случае угрозы жизни, наши воины несколько раз вели адекватный огонь с легкого пехотного вооружения и подавляли вражескую вооруженную активность. По имеющейся информации, в результате вражеских прицельных обстрелов с начала этого периода получил ранение один наш защитник. Воин эвакуирован в военный мобильный госпиталь. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - сообщил представитель Минобороны.
Напомним, 2 сентября боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня.