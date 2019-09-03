ООС: бойовики 15 разів обстріляли українські позиції, є загиблий і поранений

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. 2 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу штабу ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 12 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

чотири рази неподалік Водяного – із забороненої Мінськими угодами зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Гранітного – із забороненої Мінськими угодами зброї – артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також з великокаліберних кулеметів;

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двічі неподалік Лебединського – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
поблизу Новомихайлівки – зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.
неподалік Талаківка – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
близько Новотроїцького – з великокаліберних кулеметів;
поблизу Гнутового – з гранатометів різних систем;
неподалік Красногорівки – з автоматичних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли позицій Об'єднаних сил:

поблизу Новотошківського – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів;
неподалік Новозванівки – з великокаліберних кулеметів;
поблизу Хутора Вільного – з автоматичних гранатометів.

За минулу добу внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, ще один військовослужбовець отримав поранення.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Противник у різний час здійснив обстріли позиції підрозділів Об'єднаних сил поблизу Павлополя з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, вчора зафіксовано 7 обстрілів, один український військовий загинув.

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