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СЦКК: українська сторона готова до робіт на мосту під Станицею Луганською

СЦКК: українська сторона готова до робіт на мосту під Станицею Луганською

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Українська сторона розпочала демонтаж останньої фортифікаційної споруди у районі КПВВ "Станиця Луганська" та готова до початку робіт на зруйнованій ділянці мосту. Про це йдеться в оприлюдненому пресцентром ООС повідомленні української сторони СЦКК, передає УНН.

"Сьогодні, 2 вересня, станом на 9:00, українська сторона розпочала демонтаж останньої фортифікаційної споруди, що розміщена в районі КПВВ "Станиця Луганська" та готова до початку робіт, безпосередньо, на зруйнованій ділянці мосту", - йдеться у повідомленні.

Станом на 9:00, як зазначається, "збройними формуваннями Російської Федерації та їх найманцями інженерних робіт по демонтажу не проводиться, а навпаки здійснюється укріплення тимчасової споруди синього кольору з надписом СЦКК (кунг)".

"Зауважимо, що в процесі очищення українською стороною зазначеної ділянки території від фортифікаційних споруд, підрозділами Об'єднаних сил продовжується обладнання опорних пунктів на даній ділянці лінії зіткнення. У разі загострення ситуації на ділянці розведення №1, Об’єднані сили дадуть адекватну відповідь", - додали в СЦКК.

Раніше в СЦКК заявляли, що бойовики у Станиці Луганській не пустили будівельників до зруйнованої частини мосту.

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