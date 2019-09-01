Бойовики у Станиці Луганській не пустили будівельників до зруйнованої частини мосту – СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Окупаційна адміністрація продовжує саботувати початок ремонтно-відновлювальних робіт зруйнованого мосту на ділянці розведення №1. Таку заяву зробила Українська сторона спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, передає УНН із посиланням на сторінку Facebook Операція об'єднаних сил, передає УНН.
"Зокрема 31 серпня окупаційна адміністрація відмовила в доступі до зруйнованої частини мосту, на ділянці розведення №1 Станиця Луганська, представникам "Укртрансмосту". У зв’язку з цим представники "Укртрансмосту" змушені були покинути ділянку розведення №1", - йдеться в повідомленні.
У СЦКК додали, що 1 вересня 2019 року було заплановано демонтаж, розбирання та вивіз елементів конструкцій зруйнованого мосту, прибирання бар’єрного загородження, вивіз пошкоджених металевих конструкцій, а також прибирання будівельного сміття.
Представниками української сторони сьогодні було проведено зустріч з дзеркальними патрулями СММ ОБСЄ, продемонстровано готовність наших розрахунків до проведення робіт по обстеженню ділянки місцевості біля мосту, розбирання та розчищення завалів зруйнованої частини мосту.
"До НЗФ РФ було доведено нашу готовність до проведення робіт, на що була отримана відмова, щодо гарантій безпеки та відмова їх забезпечити, пояснюючи відсутність детального плану відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, бойовики продовжують імітувати роботи з демонтажу фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської.