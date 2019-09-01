Боевики в Станице Луганской не пустили строителей к разрушенной части моста - СЦКК

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Оккупационная администрация продолжает саботировать начало ремонтно-восстановительных работ разрушенного моста на участке разведения №1. Такое заявление сделала Украинская сторона совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, передает УНН со ссылкой на страницу Facebook Операция объединенных сил, передает УНН.

"В частности 31 августа оккупационная администрация отказала в доступе к разрушенной части моста, на участке разведения №1 Станица Луганская, представителям "Укртрансмоста". В связи с этим представители "Укртрансмоста" вынуждены были покинуть участок разведения №1", - говорится в сообщении.

В СЦКК добавили, что 1 сентября 2019 года было запланировано демонтаж, разборку и вывоз элементов конструкций разрушенного моста, уборку барьерного ограждения, вывоз поврежденных металлических конструкций, а также уборку строительного мусора.

Представителями украинской стороны сегодня была проведена встреча с зеркальными патрулями СММ ОБСЕ, продемонстрировано готовность наших расчетов к проведению работ по обследованию участка местности у моста, разборке и расчистке завалов разрушенной части моста.

"НЗФ РФ было передано о нашей готовности к проведению работ, на что был получен отказ, относительно гарантий безопасности и отказ их обеспечить, объясняя отсутствие детального плана восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Напомним, боевики продолжают имитировать работы по демонтажу фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской.

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