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СЦКК: бойовики імітують демонтаж фортифікацій під Станицею Луганською

СЦКК: бойовики імітують демонтаж фортифікацій під Станицею Луганською

Київ • УНН

 • 11772 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Бойовики продовжують імітувати роботи з демонтажу фортифікаційних споруд у районі Станиці Луганської. Про це йдеться у поширені пресцентром ООС заяві української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін, передає УНН.

"Українська сторона СЦКК повідомляє, що НЗФ ОРЛО і далі продовжує імітувати роботи з демонтажу фортифікаційних споруд, що розміщені на ділянці розведення номер 1. Зокрема, замість активних дій з демонтажу фортифікаційних споруд, російські найманці з тильного боку розмістили чергову тимчасову споруду "кунг", з написом так званого СЦКК, тим самим зафіксувавши свою присутність на ділянці розведення №1", - вказано у заяві.

Також наголошується, що у відповідності до Рамкового рішення ТКГ та інших Мінських домовленостей ділянка розведення "Станиця Луганська" має бути вільною від будь-яких мілітарних структур.

"Варто наголосити, що зазначені дії ставлять під зрив виконання Мінських домовленостей щодо розведення сил та засобів, таким чином окупаційна адміністрація не дає можливості українській стороні перейти до реальних дій з ремонту зруйнованої частини мосту", - додали у СЦКК.

Нагадаємо, за даними СЦКК, українська сторона розпочала демонтаж фортифікацій під Станицею Луганською 24 серпня.

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