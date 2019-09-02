СЦКК: украинская сторона готова к работам на мосту под Станицей Луганской

"Сегодня, 2 сентября, по состоянию на 9:00, украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения, расположенного в районе КПВВ "Станица Луганская" и готова к началу работ, непосредственно, на разрушенном участке моста", - говорится в сообщении.

По состоянию на 9:00, как отмечается, "вооруженными формированиями Российской Федерации и их наемниками инженерных работ по демонтажу не проводится, а наоборот осуществляется укрепление временного сооружения синего цвета с надписью СЦКК (кунг)".

"Отметим, что в процессе очистки украинской стороной указанного участка территории от фортификационных сооружений, подразделениями Объединенных сил продолжается оборудование опорных пунктов на данном участке линии соприкосновения. В случае обострения ситуации на участке разведения №1, Объединенные силы дадут адекватный ответ", - добавили в СЦКК.

Ранее в СЦКК заявляли, что боевики в Станице Луганской не пустили строителей к разрушенной части моста.