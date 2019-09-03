ООС: боевики 15 раз обстреляли украинские позиции, есть погибший и раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. 2 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-служб штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил:
четыре раза неподалеку Водяного - с запрещенной минского соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Гранитного - с запрещенной минского соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также из крупнокалиберных пулеметов;
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дважды неподалеку Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
вблизи Новомихайловки - с станковой противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
неподалеку Талаковки - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
около Новотроицкого - из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Гнутово - из гранатометов различных систем;
неподалеку Красногоровки - с автоматических гранатометов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил:
вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Новозвановки - из крупнокалиберных пулеметов;
вблизи Хутора Свободного - из автоматических гранатометов.
За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Противник в разное время совершил обстрелы позиции подразделений Объединенных сил вблизи Павлополя из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Напомним, вчера зафиксировано 7 обстрелов, один украинский военный погиб.