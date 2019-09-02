ООС: зафіксовано 7 обстрілів, один український військовий загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї — артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 6 обстрілів позицій Об’єднаних сил.
Три рази неподалік Водяного з напрямку Ужівки — із забороненої Мінськими угодами зброї — мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Гранітного з напрямку Тельманового — із забороненої Мінськими угодами зброї — артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також великокаліберних кулеметів.
Неподалік Лебединського з напрямку Ужівки — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
Поблизу Новомихайлівки з напрямку Луганського — зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил, а саме поблизу Новотошківського — з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.
В наслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув.
Нагадаємо, українська сторона розпочала демонтаж останньої фортифікаційної споруди у районі КПВВ "Станиця Луганська" та готова до початку робіт на зруйнованій ділянці мосту.