ООС: зафіксовано 7 обстрілів, один український військовий загинув

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 7 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил із забороненої Мінськими угодами зброї — артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід противник здійснив 6 обстрілів позицій Об’єднаних сил.

Три рази неподалік Водяного з напрямку Ужівки — із забороненої Мінськими угодами зброї — мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Поблизу Гранітного з напрямку Тельманового — із забороненої Мінськими угодами зброї — артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, а також великокаліберних кулеметів.

Неподалік Лебединського з напрямку Ужівки — з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;

Поблизу Новомихайлівки з напрямку Луганського — зі станкового протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 1 обстріл позицій Об’єднаних сил, а саме поблизу Новотошківського — з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів.

В наслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил загинув.

Нагадаємо, українська сторона розпочала демонтаж останньої фортифікаційної споруди у районі КПВВ "Станиця Луганська" та готова до початку робіт на зруйнованій ділянці мосту.

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