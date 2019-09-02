ООС: зафиксировано 7 обстрелов, один украинский военный погиб
Киев • УНН
КИЕВ. 2 сентября. УНН. В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил с запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил.
Три раза неподалеку Водяного с направления Ужовки - с запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Гранитного с направления Тельманово - с запрещенного минскими соглашениями оружия - артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также крупнокалиберных пулеметов.
Неподалеку Лебединского с направления Ужовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Вблизи Новомихайловки с направления Луганского - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил, а именно вблизи Новотошковского - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб.
Напомним, украинская сторона начала демонтаж последнего фортификационного сооружения в районе КПВВ "Станица Луганская" и готова к началу работ на разрушенном участке моста.