Ситуация в Карабахе: в Москве армянские фуры с продуктами не пускают на рынок, которым владеют азербайджанцы

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 июля. УНН. Посольство Армении в РФ направило обращение в правоохранительные органы Москвы в связи с имеющимися, по его сведениям, сложностями с доступом большегрузных фур с фруктами из республики на территорию рынка “Фуд сити” российской столицы. Об этом заявил федеральному российскому агентству ТАСС посол Армении в РФ Вардан Тоганян, пишет УНН.

“Мы вчера уже отправили сотрудников нашего посольства, чтобы они на месте разобрались. Их выпроводили силой с территории рынка, служба безопасности компании запретила там находиться, не захотели общаться. Наши звонки и просьбы не дали никакого результата, — сказал Тоганян. — У соответствующих ведомств, правоохранительных органов имеются наши обращения”.

Он добавил, что диппредставительство не обращалось в “антимонопольную службу, потому что это уже должно находиться в сфере внимания правоохранительных органов”. По его словам, реакция от полиции пока не поступила.

Тоганян рассказал, что диппредставительство начало получать в пятницу информацию от представителей компаний — экспортеров фруктов, водителей-экспедиторов о “неких административных препонах в торговом центре „Фуд сити“ — невозможности проникновения на территорию организации для большегрузных машин”. “Вчера вечером мы начали проверять, поняли, что (это) соответствует действительности. Оказалось, что 52 большегрузные фуры, особенно холодильные, потому что товар скоропортящийся, отстранили от общей стоянки, где работают все фуры на территории „Фуд сити“, — добавил посол. — Им (водителям) было указано либо уехать, либо было невозможно разгружать (товар) и организовать его продажу”.

По словам дипломата, от водителей требовали “снять номерные знаки, логотипы, которые напоминают о принадлежности этих машин к Армении”.

Отметим, что в последнюю неделю ситуация вокруг Нагорного Карабаха — крайне обострилась. Баку и Ереван обменялись угрозами обстрелять стратегические объекты на территории стран.

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