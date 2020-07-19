Ситуація у Карабасі: у Москві вірменські фури з продуктами не пускають на ринок, яким володіють азербайджанці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Посольство Вірменії в РФ направило звернення в правоохоронні органи Москви в зв’язку з наявними, за його відомостями, складнощами з доступом великовантажних фур з фруктами з республіки на територію ринку “Фуд сіті” російської столиці. Про це заявив федеральному російському агентству ТАСС посол Вірменії в РФ Вардан Тоганян, пише УНН.
“Ми вчора вже відправили співробітників нашого посольства, щоб вони на місці розібралися. Їх випровадили силою з території ринку, служба безпеки компанії заборонила там перебувати, не захотіли спілкуватися. Наші дзвінки і прохання не дали ніякого результату, — сказав Тоганян. — У відповідних відомств, правоохоронних органів є наші звернення”.
Він додав, що диппредставництво не зверталося в “антимонопольну службу, тому що це вже повинно знаходитися в сфері уваги правоохоронних органів”. За його словами, реакція від поліції поки не надійшла.
Тоганян розповів, що диппредставництво почало отримувати в п’ятницю інформацію від представників компаній — експортерів фруктів, водіїв-експедиторів про “певні адміністративні перепони в торговому центрі „Фуд сіті“ — неможливості проникнення на територію організації для великовантажних машин”. “Вчора ввечері ми почали перевіряти, зрозуміли, що (це) відповідає дійсності. Виявилося, що 52 великовантажні фури, особливо холодильні, тому що товар швидко псується, відсторонили від загальної стоянки, де працюють всі фури на території „Фуд сіті“, — додав посол. — Їм (водіям) було вказано або виїхати, або було неможливо розвантажувати (товар) і організувати його продаж”.
За словами дипломата, від водіїв вимагали “зняти номерні знаки, логотипи, які нагадують про приналежність цих машин до Вірменії”.
Відзначимо, що в останній тиждень ситуація навколо Нагірного Карабаху — вкрай загострилася. Баку і Єреван обмінялися погрозами обстріляти стратегічні об’єкти на території країн.