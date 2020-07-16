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Ситуація у Карабасі: Азербайджан та Вірменія обмінялися погрозами обстріляти стратегічні об'єкти - водосховище та АЕС

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Азербайджан і Вірменія на фоні триваючого прикордонного конфлікту обмінялися в четвер різкими заявами з приводу можливості нанесення ударів по найважливішим інфраструктурним об’єктам двох країн, передає УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.

Міноборони Азербайджану попередило, що в разі удару по Мінгячевірському водосховищу азербайджанські ЗС можуть завдати у відповідь удар по АЕС у Вірменії.

“Вірменська сторона не повинна забувати, що наявні на озброєнні нашої армії нові ракетні системи дозволяють нанести високоточні удари по Мецаморській АЕС, що може привести до великої катастрофи для Вірменії”, — заявив журналістам начальник пресслужби військового відомства Вагіф Даргяхли.

При цьому він підкреслив, що “рельєф місцевості, на якій розташовано Мінгячевірське водосховище, проведені на цій споруді укріплювальні роботи і наявні в розпорядженні військ ППО сучасні засоби протиповітряної оборони не дозволять нанести удар по цьому стратегічному об’єкту”.

Відео Міністерства оборони Азербайджану:

Офіційний Єреван вважає, що заява Міноборони Азербайджану про можливий ракетний удар по Мецаморській АЕС є злочином. Про це в четвер під час брифінгу заявив офіційний представник оборонного відомства Арцруні Ованесян. “Хочу підкреслити, що офіційні представники Вірменії ніколи не говорили про можливість атакувати цивільну інфраструктуру Азербайджану. Ми навіть не ведемо вогонь по домівках. Наші дипломати і політики вже займаються заявою про можливий удар по Мецаморькій АЕС. Такі заяви злочинні”, — зазначив він.

Також аналогічну заяву зробив омбудсмен Вірменії Арман Татоян: “Подібна заява — очевидний намір про військовий злочин. Це може привести до гуманітарної катастрофи не тільки в Вірменії, а й у всьому регіоні. Ця загроза — терор мирного населення. Вона зневажає основні принципи міжнародного гуманітарного права. Такі наміри шкодять міжнародній системі прав людини і гуманітарного захисту. Захисник прав людини Вірменії закликає міжнародні структури звернути увагу на цю заяву, спрямовану на терор цивільного населення і підрив міжнародної системи прав людини і гуманітарного захисту”.

Відео прес-секретаря Міністерства оборони Вірменії Шушани Степанян:

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