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Ситуация в Карабахе: Азербайджан и Армения обменялись угрозами обстрелять стратегические объекты - водохранилище и АЭС

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 июля. УНН. Азербайджан и Армения на фоне продолжающегося пограничного конфликта обменялись в четверг резкими заявлениями по поводу возможности нанесения ударов по важнейшим инфраструктурным объектам двух стран, передает УНН со ссылкой на местные СМИ.

Минобороны Азербайджана предупредило, что в случае удара по Мингячевирскому водохранилищу азербайджанские ВС могут нанести ответный удар по АЭС в Армении.

“Армянская сторона не должна забывать, что имеющиеся на вооружении нашей армии новые ракетные системы позволяют нанести высокоточные удары по Мецаморской АЭС, что может привести к большой катастрофе для Армении”, — заявил журналистам начальник пресс-службы военного ведомства Вагиф Даргяхлы.

При этом он подчеркнул, что “рельеф местности, на которой расположено Мингячевирское водохранилище, проведенные на этом сооружении укрепительные работы и имеющиеся в распоряжении войск ПВО современные средства противовоздушной обороны не позволят нанести удар по этому стратегическому объекту”.

Видео Министерства обороны Азербайджана:

Официальный Ереван считает, что заявление Минобороны Азербайджана о возможном ракетном ударе по Мецаморской АЭС является преступлением. Об этом в четверг в ходе брифинга заявил официальный представитель оборонного ведомства Арцрун Ованнисян. “Хочу подчеркнуть, что официальные представители Армении никогда не говорили о возможности атаковать гражданскую инфраструктуру Азербайджана. Мы даже не ведем огонь по домам. Наши дипломаты и политики уже занимаются заявлением о возможном ударе по Мецаморской АЭС. Такие заявления преступны”, — отметил он.

Также аналогичное заявление сделал омбудсмэн Армении Арман Татоян: “Подобное заявление — очевидное намерение о военном преступлении. Это может привести к гуманитарной катастрофе не только в Армении, но и во всем регионе. Эта угроза — террор мирного население. Она попирает основные принципы международного гуманитарного права. Такие намерения вредят международной системе прав человека и гуманитарной защиты. Защитник прав человека Армении призывает международные структуры обратить внимание на это заявление, направленное на террор гражданского населения и подрыв международной системы прав человека и гуманитарной защиты”.

Видео пресс-секретаря Министерства обороны Армении Шушаны Степанян:

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