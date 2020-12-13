Ситуация в Карабахе: премьер Армении доложил о ситуации в районе, где было зафиксировано вооруженное столкновение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что обстановка в Гадрутском районе Нагорного Карабаха, где ранее было зафиксировано нарушение режима прекращения огня, относительно спокойная, пишет УНН.
“Сегодня с утра российские миротворцы большой группой вошли на данный участок, и к этому моменту ситуация здесь относительно спокойная. Как минимум наличие там российских миротворцев дает уверенность, что есть большая вероятность в дальнейшем избежать эскалации”, — сказал Пашинян на заседании Совета безопасности Армении.
Он отметил, что часть территорий на этом участке перешла под контроль Баку. “Так как это территория Нагорного Карабаха, согласно договоренностям от 9 ноября, эти деревни должны остаться под армянским контролем”, — сказал Пашинян.
Премьер Армении вновь заявил, что нарушение режима прекращения огня было спровоцировано азербайджанской стороной. “На участке Старый Тахер — Хцаберд азербайджанскими силами были атакованы позиции армянских сил, по некоторым сведениям, в нападении участвовал турецкий спецназ”, — сообщил Пашинян.
В субботу Минобороны России сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе с момента завершения боевых действий и начала миротворческой операции РФ в регионе. Оборонное ведомство уточнило, что инцидент зафиксирован в Гадрутском районе. Баку и Ереван обвинили друг друга в провокации.