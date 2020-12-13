Ситуація у Карабасі: МЗС Вірменії заявило, що Азербайджан продовжує провокації у регіоні

“Рішуче засуджуючи це грубе порушення зобов’язань, взятих на себе вищим військово-політичним керівництвом Азербайджану в тристоронній заяві про припинення бойових дій і розгортання російських миротворців, ми підкреслюємо, що ці дії спрямовані на знецінення присутності російських миротворців в зоні конфлікту”, — йдеться в документі.

У ньому наголошується, що азербайджанська сторона організувала провокацію в ході візиту представників Мінської групи ОБСЄ в регіон, а це стало викликом її зусиллям щодо мирного врегулювання і продовженням неприйнятних заяв лідерів Туреччини і Азербайджану. Така ситуація, вважають в Єревані, ще раз демонструє турецько-азербайджанську експансіоністську політику.

“Дії офіційного Баку підкреслюють необхідність деокупації території Арцаху (невизнаної Нагірно-Карабахської республіки) і повернення вірмен Арцаху в місця свого проживання. З огляду на безкарність Азербайджану, що порушує свої міжнародні зобов’язання, ми закликаємо співголів Мінської групи ОБСЄ однозначно і чітко відреагувати на дії азербайджанської сторони, які спрямовані на порушення режиму припинення вогню, етнічні чистки і окупацію вірменських поселень”, — вказується в заяві.

Раніше стало відомо, що Сили Служби держбезпеки (СДБ) Азербайджану провели “вимушену антитерористичну операцію” в околицях селища Гадрут у Карабасі.

Президент Росії Володимир Путін, лідер Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з домовленостями, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні розміщуються російські миротворці. Крім того, під контроль Азербайджану повернуті Агдамський, Кельбаджарський і Лачинський райони.