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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 70828 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 93672 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114804 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

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3 марта, 11:09 • 149944 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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3 марта, 07:14 • 198389 просмотра

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Ситуация в Карабахе: МИД Армении заявило, что Азербайджан продолжает провокации в регионе

Ситуация в Карабахе: МИД Армении заявило, что Азербайджан продолжает провокации в регионе

Киев  •  УНН

 • 12419 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Армении заявило, что азербайджанские силы продолжили провокационные действия в районе населенных пунктов Мец-Шен и Хин-Шен в Гадрутском районе Нагорного Карабаха. Соответствующее сообщение опубликовано в воскресенье на сайте дипведомства, пишет УНН.

“Решительно осуждая это грубое нарушение обязательств, взятых на себя высшим военно-политическим руководством Азербайджана в трехстороннем заявлении о прекращении боевых действий и развертывании российских миротворцев, мы подчеркиваем, что эти действия направлены на обесценивание присутствия российских миротворцев в зоне конфликта”, — говорится в документе.

В нем отмечается, что азербайджанская сторона организовала провокацию в ходе визита представителей Минской группы ОБСЕ в регион, а это стало вызовом ее усилиям по мирному урегулированию и продолжением неприемлемых заявлений лидеров Турции и Азербайджана. Такая ситуация, считают в Ереване, еще раз демонстрирует турецко-азербайджанскую экспансионистскую политику.

“Действия официального Баку подчеркивают необходимость деоккупации территории Арцаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики) и возвращения армян Арцаха в места своего проживания. Учитывая безнаказанность Азербайджана, нарушающего свои международные обязательства, мы призываем сопредседателей Минской группы ОБСЕ однозначно и четко отреагировать на действия азербайджанской стороны, которые направлены на нарушение режима прекращения огня, этнические чистки и оккупацию армянских поселений”, — указывается в заявлении.

Ранее стало известно, что Силы Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана провели “вынужденную антитеррористическую операцию” в окрестностях поселка Гадрут в Карабахе.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

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