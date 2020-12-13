Ситуація у Карабасі: прем'єр Вірменії доповів про ситуацію у районі, де було зафіксовано збройне зіткнення

“Сьогодні зранку російські миротворці великою групою увійшли на дану ділянку, і до цього моменту ситуація тут відносно спокійна. Як мінімум наявність там російських миротворців дає впевненість, що є велика ймовірність надалі уникнути ескалації”, — сказав Пашинян на засіданні Ради безпеки Вірменії.

Він зазначив, що частина територій на цій ділянці перейшла під контроль Баку. “Так як це територія Нагірного Карабаху, згідно з домовленостями від 9 листопада, ці села повинні залишитися під вірменським контролем”, — сказав Пашинян.

Прем’єр Вірменії знову заявив, що порушення режиму припинення вогню було спровоковано азербайджанською стороною. “На ділянці Старий Тахер — Хцаберд азербайджанськими силами були атаковані позиції вірменських сил, за деякими відомостями, в нападі брав участь турецький спецназ”, — повідомив Пашинян.

У суботу Міноборони Росії повідомило про перший випадок порушення режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі з моменту завершення бойових дій і початку миротворчої операції РФ у регіоні. Оборонне відомство уточнило, що інцидент зафіксований в Гадрутському районі. Баку і Єреван звинуватили один одного в провокації.