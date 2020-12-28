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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
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Ситуация в Карабахе: Баку заявил о гибели бойца во время нападения "армянской группировки"

Киев • УНН

 • 14582 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Минобороны Азербайджана заявило о нападении на подразделение азербайджанской армии, осуществленное "армянской вооруженной группировки" в направлении села Агдам, в результате которого погиб азербайджанский солдат, еще один ранен. Все члены группы противника "были уничтожены". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана, передает УНН.

Ситуация в Карабахе: Баку заявил о гибели бойца во время нападения "армянской группировки"

"27 декабря около 15.30 незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести остатков армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. В результате нападения погиб военнослужащий азербайджанской армии, солдат Ганбаров Эльмир Райиль оглу, а солдат Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранение. После оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был эвакуирован в медицинское учреждение, его жизни ничто не угрожает. В результате предпринятых действий все шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Также в министерстве заверили, что если подобный случай повторится, то азербайджанская армия предпримет решительные меры.

Напомним, недавно Минобороны РФ заявило, что в Нагорном Карабахе "режим прекращения огня соблюдается".

Добавим, что ООН готовит оценочную миссию для отправки в Нагорный Карабах.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился и перешел в фазу боевых действий 27 сентября. В ночь с 9 на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении боевых действий. Под контроль Азербайджана перешли семь районов буферной зоны вокруг Нагорного Карабаха, которые ранее контролировала Армения, а также часть непосредственно Нагорного Карабаха, включая город Шуша. Для поддержания перемирия в Нагорный Карабах были введены силы российских миротворцев.

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