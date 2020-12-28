Ситуация в Карабахе: Баку заявил о гибели бойца во время нападения "армянской группировки"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Минобороны Азербайджана заявило о нападении на подразделение азербайджанской армии, осуществленное "армянской вооруженной группировки" в направлении села Агдам, в результате которого погиб азербайджанский солдат, еще один ранен. Все члены группы противника "были уничтожены". Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана, передает УНН.
"27 декабря около 15.30 незаконная армянская вооруженная группировка или оставшийся на территории отряд из шести остатков армянских вооруженных сил совершил нападение на подразделения азербайджанской армии в направлении села Агдам (Акаку) Ходжавендского района. В результате нападения погиб военнослужащий азербайджанской армии, солдат Ганбаров Эльмир Райиль оглу, а солдат Алиев Эмин Сулейман оглу получил ранение. После оказания первой медицинской помощи раненый военнослужащий был эвакуирован в медицинское учреждение, его жизни ничто не угрожает. В результате предпринятых действий все шесть членов незаконной армянской вооруженной группировки были уничтожены", - говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.
Также в министерстве заверили, что если подобный случай повторится, то азербайджанская армия предпримет решительные меры.
Напомним, недавно Минобороны РФ заявило, что в Нагорном Карабахе "режим прекращения огня соблюдается".
Добавим, что ООН готовит оценочную миссию для отправки в Нагорный Карабах.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился и перешел в фазу боевых действий 27 сентября. В ночь с 9 на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении боевых действий. Под контроль Азербайджана перешли семь районов буферной зоны вокруг Нагорного Карабаха, которые ранее контролировала Армения, а также часть непосредственно Нагорного Карабаха, включая город Шуша. Для поддержания перемирия в Нагорный Карабах были введены силы российских миротворцев.