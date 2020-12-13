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Ситуація у Карабасі: Міноборони РФ заявило, що "режим припинення вогню дотримується"

Ситуація у Карабасі: Міноборони РФ заявило, що "режим припинення вогню дотримується"

Київ • УНН

 • 13761 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Режим припинення вогню знову дотримується в Нагірному Карабасі. Про це йдеться в бюлетені, опублікованому на сайті Міноборони Росії, передає УНН.

“Режим припинення вогню дотримується по всій лінії зіткнення”, — йдеться в бюлетені.

Уточнюється, що російські миротворці також забезпечують безпечне повернення громадян в місця їх постійного проживання і надають гуманітарну допомогу.

“За добу російськими миротворцями забезпечено безпечне повернення з території Вірменії в Нагорний Карабах 634 біженців”, — наголошується в бюлетені. Всього в місця колишнього проживання в Нагірному Карабасі повернулися понад 38,3 тис. осіб.

Напередодні Міноборони Росії вперше повідомило про перший випадок порушення режиму припинення вогню в Нагірному Карабасі. Раніше в суботу Міноборони Вірменії повідомило про початок 12 грудня наступальних дій армії Азербайджану в напрямку сіл Хін Таглар і Хцаберд на півдні Карабаху.

Сьогодні Азербайджан заявив, що проводить контртерористичну операцію в регіоні, є жертви.

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