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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 70821 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 93672 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 114804 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 149944 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 198389 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 194716 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 281861 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Ситуация в Карабахе: Минобороны РФ заявило, что "режим прекращения огня соблюдается"

Ситуация в Карабахе: Минобороны РФ заявило, что "режим прекращения огня соблюдается"

Киев  •  УНН

 • 13755 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Режим прекращения огня вновь соблюдается в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны России, передает УНН.

“Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения”, — говорится в бюллетене.

Уточняется, что российские миротворцы также обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания и оказывают гуманитарную помощь.

“За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 634 беженцев”, — отмечается в бюллетене. Всего в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись более 38,3 тыс. человек.

Накануне Минобороны России впервые сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Ранее в субботу Минобороны Армении сообщило о начале 12 декабря наступательных действий армии Азербайджана в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд на юге Карабаха.

Сегодня Азербайджан заявил, что проводит контртеррористическую операцию в регионе, есть жертвы.

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