Ситуация в Карабахе: Минобороны РФ заявило, что "режим прекращения огня соблюдается"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Режим прекращения огня вновь соблюдается в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в бюллетене, опубликованном на сайте Минобороны России, передает УНН.
“Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения”, — говорится в бюллетене.
Уточняется, что российские миротворцы также обеспечивают безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания и оказывают гуманитарную помощь.
“За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 634 беженцев”, — отмечается в бюллетене. Всего в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись более 38,3 тыс. человек.
Накануне Минобороны России впервые сообщило о первом случае нарушения режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Ранее в субботу Минобороны Армении сообщило о начале 12 декабря наступательных действий армии Азербайджана в направлении сел Хин Таглар и Хцаберд на юге Карабаха.
Сегодня Азербайджан заявил, что проводит контртеррористическую операцию в регионе, есть жертвы.