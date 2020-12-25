ООН готує оціночну місію для відправки в Нагірний Карабах

“Керівництво ООН прийняло рішення відправити комплексну оціночну місію в зону нагірно-карабахського конфлікту. У ній хочуть взяти участь представники профільних гуманітарних агентств, щоб ознайомитися з ситуацією „на місцях“ і оцінити потреби нужденних. В даний час триває підготовка та узгодження параметрів даної оціночної місії”, — заявила Захарова.

Вона додала, що в Росії вважають “корисним і затребуваним активізацію гуманітарного сприяння всім постраждалим по лінії профільних міжнародних організацій”.

Нагадаємо, після оголошеного перемир’я в зоні Нагірного Карабаху на нових кордонах Вірменії з Азербайджаном зараз проходить локація прикордонних точок . У зв’язку з цим в Єревані регулярно спалахують протести з вимогою відставки прем’єр-міністра Николи Пашиняна, який підписав угоду з Азербайджаном про припинення бойових дій в Нагірному Карабасі.