ООН готовит оценочную миссию для отправки в Нагорный Карабах

“Руководство ООН приняло решение отправить комплексную оценочную миссию в зону нагорно-карабахского конфликта. В ней хотят принять участие представители профильных гуманитарных агентств, чтобы ознакомиться с ситуацией „на местах“ и оценить потребности нуждающихся. В настоящее время продолжается подготовка и согласование параметров данной оценочной миссии”, — заявила Захарова.

Она добавила, что в России считают “полезным и востребованным активизацию гуманитарного содействия всем пострадавшим по линии профильных международных организаций”.

Напомним, после объявленного перемирия в зоне Нагорного Карабаха на новых границах Армении с Азербайджаном сейчас проходит локация пограничных точек. В связи с этим в Ереване регулярно вспыхивают протесты с требованием отставки премьер-министра Николы Пашиняна, подписавшего соглашение с Азербайджаном о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.