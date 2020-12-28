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Ситуація у Карабасі: Баку заявило про загибель бійця під час нападу "вірменського угруповання"

Київ • УНН

 • 14582 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міноборони Азербайджану заявило про напад на підрозділ азербайджанської армії, який здійснило "вірменське збройне угруповання" у напрямку села Агдам, у результаті якого загинув азербайджанський солдат, ще один поранений. Всі члени групи противника "були знищені". Про це повідомила пресслужба Міноборони Азербайджану, інформує УНН.

Ситуація у Карабасі: Баку заявило про загибель бійця під час нападу "вірменського угруповання"

“27 грудня близько 15:30 незаконне вірменське озброєне угрупування або той загін з шести представників вірменських збройних сил, що залишився на території, напав на підрозділи азербайджанської армії в напрямку села Агдам (Акаку) Ходжавендского району. У результаті нападу загинув військовослужбовець азербайджанської армії, солдат Ганбарі Ельмір Райіль оглу, а солдат Алієв Емін Сулейман оглу отримав поранення. Після надання першої медичної допомоги поранений військовослужбовець був евакуйований до медичного закладу, його життю ніщо не загрожує. У результаті вжитих заходів всі шість членів незаконного вірменського збройного угруповання були знищені”, - йдеться у повідомленні Міноборони Азербайджану.

Також у міністерстві запевнили, що якщо подібний випадок повториться, то азербайджанська армія вживатиме рішучих заходів.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони РФ заявило, що у Нагірному Карабаху "режим припинення вогню дотримується".

Додамо, що ООН готує оціночну місію для відправки в Нагірний Карабах.

Конфлікт в Нагірному Карабаху загострився та перейшов у фазу бойових дій 27 вересня. У ніч з 9 на 10 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Росії Володимир Путін підписали спільну заяву про припинення бойових дій. Під контроль Азербайджану перейшли сім районів буферної зони навколо Нагірного Карабаху, які раніше контролювала Вірменія, а також частина безпосередньо Нагірного Карабаху, включаючи місто Шуша. Для підтримки перемир’я в Нагірний Карабах були введені сили російських миротворців.

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