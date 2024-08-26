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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация с энергоснабжением в Харькове стабильная - Синегубов

Ситуация с энергоснабжением в Харькове стабильная - Синегубов

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 09:28  •  7553 просмотра

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Председатель Харьковской ОГА сообщил о стабильной ситуации с энергоснабжением в городе. Однако, при необходимости могут быть введены аварийные графики отключений из-за проблем в общей энергосети.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ситуация с энергоснабжением в Харькове стабильная. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Ситуация с миром стабильная, но мы часть общей энергетической сети, поэтому при необходимости мы будем коммуницировать, относительно введения аварийных графиков отключения", - сказал Синегубов.

Напомним

Перебои с электроснабжением по Украине стали следствием проблем с подачей мощности, в частности на атомных электростанциях, и могли быть вызваны как превентивными мерами, так и повреждением электрооборудования.

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