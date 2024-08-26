Ситуация с энергоснабжением в Харькове стабильная - Синегубов

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ситуация с энергоснабжением в Харькове стабильная. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Ситуация с миром стабильная, но мы часть общей энергетической сети, поэтому при необходимости мы будем коммуницировать, относительно введения аварийных графиков отключения", - сказал Синегубов.

Напомним

Перебои с электроснабжением по Украине стали следствием проблем с подачей мощности, в частности на атомных электростанциях, и могли быть вызваны как превентивными мерами, так и повреждением электрооборудования.



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