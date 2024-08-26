Ситуация на Харьковщине: в результате массированного обстрела рф погиб человек
Киев • УНН
Вследствие ударов рф по Харьковской области пострадали пригород Харькова и промышленное предприятие в Изюмском районе. Погиб человек, двое ранены, также зафиксированы удары по Лозовскому и Красноградскому районам.
В результате ударов рф по Харьковщине пострадали пригород Харькова и гражданское промышленное предприятие в Изюмском районе, где погиб человек и двое получили ранения. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
У нас есть попадание в пригород Харькова, также был удар по гражданскому промышленному предприятию в Изюмском районе, там погиб человек, еще 2 человека получили ранения
По его словам, сейчас устанавливают тип оружия, которым нанесла удар россия.
"Мы имели массированные удары и по другим территориям, пока еще устанавливаем места и последствия. Это Лозовской и Красноградский районы, тоже по гражданскому промышленному предприятию. О пострадавших информация не поступала", - сказал Синегубов.
Напомним
Около 08:05 враг атаковал Харьков, попав по открытой территории в Немышлянском районе.