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Ситуація на Харківщині: внаслідок масованого обстрілу рф загинула людина

Київ • УНН

 • 22316 перегляди

Внаслідок ударів рф по Харківській області постраждали передмістя Харкова та промислове підприємство в Ізюмському районі. Загинув чоловік, двоє поранені, також зафіксовані удари по Лозівському та Красноградському районах.

Внаслідок ударів рф по Харківщині постраждали передмістя Харкова та цивільне промислове підприємство в Ізюмському районі, де загинув чоловік і двоє отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

У нас є влучання у передмістя Харкова, також був удар по цивільному промисловому підприємству в Ізюмському районі, там загинув чоловік, ще 2 людини отримали поранення

- каже Синєгубов.

За його словами, зараз встановлюють тип зброї, якою нанесла удар росія.

"Ми мали масовані удари і по іншим територіям, наразі ще встановлюємо місця та наслідки. Це Лозівський та Красноградський райони, теж по цивільному промисловому підприємству. Щодо постраждалих інформація не надходила", - сказав Синєгубов.

Нагадаємо

Близько 08:05 ворог атакував Харків, влучивши по відкритій території у Немишлянському районі.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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