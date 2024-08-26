Ситуація на Харківщині: внаслідок масованого обстрілу рф загинула людина
Київ • УНН
Внаслідок ударів рф по Харківській області постраждали передмістя Харкова та промислове підприємство в Ізюмському районі. Загинув чоловік, двоє поранені, також зафіксовані удари по Лозівському та Красноградському районах.
Внаслідок ударів рф по Харківщині постраждали передмістя Харкова та цивільне промислове підприємство в Ізюмському районі, де загинув чоловік і двоє отримали поранення. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає УНН.
У нас є влучання у передмістя Харкова, також був удар по цивільному промисловому підприємству в Ізюмському районі, там загинув чоловік, ще 2 людини отримали поранення
За його словами, зараз встановлюють тип зброї, якою нанесла удар росія.
"Ми мали масовані удари і по іншим територіям, наразі ще встановлюємо місця та наслідки. Це Лозівський та Красноградський райони, теж по цивільному промисловому підприємству. Щодо постраждалих інформація не надходила", - сказав Синєгубов.
Нагадаємо
Близько 08:05 ворог атакував Харків, влучивши по відкритій території у Немишлянському районі.