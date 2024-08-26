Ворог вранці завдав удар по Харкову: є влучання, наразі без постраждалих
Київ • УНН
Близько 08:05 ворог атакував Харків, влучивши по відкритій території у Немишлянському районі. На момент повідомлення інформації про постраждалих не надходило.
Російські війська вранці атакували Харків, влучивши по відкритій території у Немишлянському районі, інформації про постраждалих не надходило, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Близько 08:05 ворог завдав удар по місту Харків, влучання зафіксоване у Немишлянському районі по відкритій території. На цю хвилину - без постраждалих
Удари рф по Харківщині: на цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходили - ОВА 26.08.24, 08:38 • 27757 переглядiв