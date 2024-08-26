Ворог вранці завдав удар по Харкову: є влучання, наразі без постраждалих

Російські війська вранці атакували Харків, влучивши по відкритій території у Немишлянському районі, інформації про постраждалих не надходило, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Близько 08:05 ворог завдав удар по місту Харків, влучання зафіксоване у Немишлянському районі по відкритій території. На цю хвилину - без постраждалих