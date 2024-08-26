Удари рф по Харківщині: на цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходили - ОВА
Київ • УНН
РФ здійснила масовану атаку на Україну. Вибухи зафіксовано у Харкові, Вінниці, Кривому Розі та на Київщині. На Харківщині наразі немає повідомлень про постраждалих, огляд місць ударів триває.
На Харківщині наразі немає повідомлень про постраждалих внаслідок атаки рф, огляд місць ударів триває, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Екстрені служби продовжують огляд місць влучань. На цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходило
Доповнення
рф масовано атакує Україну. Вибухи чули у Харкові, Вінниці, Кривому Розі та на Київщині.