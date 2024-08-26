Удары рф по Харьковщине: на эту минуту вызовов по пострадавшим не поступали - ОВА
Киев • УНН
РФ осуществила массированную атаку на Украину. Взрывы зафиксированы в Харькове, Виннице, Кривом Роге и в Киевской области. На Харьковщине пока нет сообщений о пострадавших, осмотр мест ударов продолжается.
На Харьковщине пока нет сообщений о пострадавших в результате атаки рф, осмотр мест ударов продолжается, сообщил председатель ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий. На эту минуту вызовов о пострадавших не поступало
Дополнение
рф массированно атакует Украину. Взрывы слышали в Харькове, Виннице, Кривом Роге и Киевской области.