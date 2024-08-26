Киев • УНН
Около 08:05 враг атаковал Харьков, попав по открытой территории в Немышлянском районе. На момент сообщения информации о пострадавших не поступало.
Российские войска утром атаковали Харьков, попав по открытой территории в Немышлянском районе, информации о пострадавших не поступало, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Около 08:05 враг нанес удар по городу Харьков, попадание зафиксировано в Немышлянском районе по открытой территории. На эту минуту - без пострадавших
Удари рф по Харківщині: на цю хвилину викликів щодо постраждалих не надходили - ОВА 26 августа 2024, 05:38 • 24505 просмотров