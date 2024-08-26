Ситуація з енергопостачанням у Харкові стабільна — Синєгубов
Київ • УНН
Голова Харківської ОВА повідомив про стабільну ситуацію з енергопостачанням у місті. Однак, при необхідності можуть бути введені аварійні графіки відключень через проблеми в загальній енергомережі.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ситуація з енергопостачанням у Харкові стабільна. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
"Ситуація зі світом стабільна, але ми частина загальної енергетичної мережі, тому при необхідності ми будемо комунікувати, щодо введення аварійних графіків відключення", - сказав Синєгубов.
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