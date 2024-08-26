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Ситуація з енергопостачанням у Харкові стабільна — Синєгубов

Ситуація з енергопостачанням у Харкові стабільна — Синєгубов

Київ • УНН

 • 55259 перегляди

Голова Харківської ОВА повідомив про стабільну ситуацію з енергопостачанням у місті. Однак, при необхідності можуть бути введені аварійні графіки відключень через проблеми в загальній енергомережі.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ситуація з енергопостачанням у Харкові стабільна. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Ситуація зі світом стабільна, але ми частина загальної енергетичної мережі, тому при необхідності ми будемо комунікувати, щодо введення аварійних графіків відключення", - сказав Синєгубов.

Нагадаємо

Перебої з електропостачанням по Україні стали наслідком проблем із подачею потужності, зокрема на атомних електростанціях, та могли бути спричинені як превентивними заходами, так і пошкодженням електрообладнання.

Ситуація на Харківщині: внаслідок масованого обстрілу рф загинула людина26.08.24, 12:11 • 22316 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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