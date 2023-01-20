Ситуация на ЗАЭС ухудшается, необходимы промежуточные меры - глава МАГАТЭ

Цитата

"Я наблюдаю за тем, что ситуация вокруг Запорожья ухудшается. С развитием конфликта, вы знаете, что на восточном фронте, становится горячее. Поэтому я считаю, что сейчас как никогда важно и срочно принять промежуточные меры для защиты ядерного объекта", - сказал Гросси.

Детали

Глава МАГАТЭ отметил, что обеспокоен тем, что создание охранной зоны вокруг Запорожской АЭС происходит "не так быстро, как ожидалось". Он подчеркнул, что важно поддержать эту инициативу, поэтому Гросси будет продолжать переговоры с Президентом Украины Владимиром Зеленским и россиянами.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Чиновники обсудили безопасность на АЭС Украины, в частности на Запорожской.