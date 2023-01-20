Ситуація на ЗАЕС погіршується, необхідні проміжні заходи - голова МАГАТЕ

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"Я спостерігаю за тим, що ситуація навколо Запоріжжя погіршується. З розвитком конфлікту, ви знаєте, що на східному фронті, стає гаряче. Тому я вважаю, що зараз як ніколи важливо і терміново вжити проміжних заходів для захисту ядерного об'єкту", - сказав Гроссі.

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Очільник МАГАТЕ зазначив, що стурбований тим, що створення охоронної зони навколо Запорізької АЕС відбувається "не так швидко, як очікувалося". Він наголосив, що важливо підтримати цю ініціативу, тому Гроссі продовжуватиме переговори з Президентом України Володимиром Зеленським та росіянами.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Посадовці обговорили безпеку на АЕС України, зокрема на Запорізькій.