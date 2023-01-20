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Ситуація на ЗАЕС погіршується, необхідні проміжні заходи - голова МАГАТЕ

Київ • УНН

 • 6268467 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі в інтерв'ю Fox News заявив, що ситуація навколо Запорізької атомної електростанції погіршується, тому необхідно запровадити проміжні заходи для захисту ядерного об'єкту, передає УНН.

Ситуація на ЗАЕС погіршується, необхідні проміжні заходи - голова МАГАТЕ

Цитата

"Я спостерігаю за тим, що ситуація навколо Запоріжжя погіршується. З розвитком конфлікту, ви знаєте, що на східному фронті, стає гаряче. Тому я вважаю, що зараз як ніколи важливо і терміново вжити проміжних заходів для захисту ядерного об'єкту", - сказав Гроссі.

Деталі

Очільник МАГАТЕ зазначив, що стурбований тим, що створення охоронної зони навколо Запорізької АЕС відбувається "не так швидко, як очікувалося". Він наголосив, що важливо підтримати цю ініціативу, тому Гроссі продовжуватиме переговори з Президентом України Володимиром Зеленським та росіянами.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Посадовці обговорили безпеку на АЕС України, зокрема на Запорізькій.

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