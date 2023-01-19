Зеленський та Гроссі обговорили безпеку на українських АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Посадовці обговорили безпеку на АЕС України, зокрема на Запорізькій, пише УНН.
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"Є важлива домовленість – вона вже виконується: на наші атомні станції будуть надіслані місії МАГАТЕ. На всі. І це суттєво додасть безпеки нашій атомній генерації. Окремо обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС та кроки, які можуть повернути всьому людству радіаційну безпеку, порушену Росією", — сказав Зеленський під час свого вечірнього звернення.
Нагадаємо
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) розширює присутність на українських атомних станціях - запустили місії на Рівненській та Чорнобильській АЕС.
Міністр енергетики України Герман Галущенко привітав початок роботи місій МАГАТЕ на всіх українських АЕС. Він зазначив, що це дозволить оцінити зсередини усю небезпеку і загрози ядерній та радіаційній безпеці, що несуть собою дії росії.