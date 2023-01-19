Зеленский и Гросси обсудили безопасность на украинских АЭС

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"Есть важная договоренность – она уже выполняется: на наши атомные станции будут направлены миссии МАГАТЭ. На все. И это существенно добавит безопасности нашей атомной генерации. Отдельно обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и шаги, которые могут вернуть всему человечеству радиационную безопасность, нарушенную Россией", — сказал Зеленский во время своего вечернего обращения.

Напомним

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) расширяет присутствие на украинских атомных станциях - запустили миссии на Ровенской и Чернобыльской АЭС.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко приветствовал начало работы миссий МАГАТЭ на всех украинских АЭС. Он отметил, что это позволит оценить изнутри всю опасность и угрозы ядерной и радиационной безопасности, которые несут в себе действия России.