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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация на поле боя и путь в ЕС и НАТО: глава МИД Украины встретился с президентом Словакии

Ситуация на поле боя и путь в ЕС и НАТО: глава МИД Украины встретился с президентом Словакии

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 19:35  •  6709 просмотра

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Андрей Сибига обсудил с Петером Пеллегрини ситуацию на поле боя и укрепление обороноспособности Украины. Также речь шла о пути Украины в ЕС и НАТО и благодарность за поддержку Словакии.

Глава МИД Украины Андрей Сибига был принят Президентом Словакии Петером Пеллегрини. Говорили о ситуации на поле боя и необходимости укрепления обороноспособности Украины, а также путь в ЕС и НАТО, передает УНН.

"Был принят Президентом Петером Пеллегрини и выразил благодарность Словакии за поддержку.

Проинформировал Президента Пеллегрини о ситуации на поле боя и необходимости укрепления обороноспособности, энергетической системы и устойчивости Украины. Обсудили путь Украины в ЕС и НАТО", - отметил глава МИД.

Глава МЗС України зустрівся з прем'єром Словаччини: говорили про розвиток відносин у дусі добросусідства18 сентября 2024, 18:00 • 13171 просмотр

Напомним

Как сообщал УНН, 18 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит свой первый зарубежный визит в Словакию. Запланированы встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини, премьер-министром Робертом Фицо и министром иностранных дел Юраем Бланаром.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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