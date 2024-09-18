Ситуация на поле боя и путь в ЕС и НАТО: глава МИД Украины встретился с президентом Словакии

Глава МИД Украины Андрей Сибига был принят Президентом Словакии Петером Пеллегрини. Говорили о ситуации на поле боя и необходимости укрепления обороноспособности Украины, а также путь в ЕС и НАТО, передает УНН.

"Был принят Президентом Петером Пеллегрини и выразил благодарность Словакии за поддержку.

Проинформировал Президента Пеллегрини о ситуации на поле боя и необходимости укрепления обороноспособности, энергетической системы и устойчивости Украины. Обсудили путь Украины в ЕС и НАТО", - отметил глава МИД.

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Напомним

Как сообщал УНН, 18 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит свой первый зарубежный визит в Словакию. Запланированы встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини, премьер-министром Робертом Фицо и министром иностранных дел Юраем Бланаром.