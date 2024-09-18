Глава МИД Украины встретился с премьером Словакии: говорили о развитии отношений в духе добрососедства

Глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с Премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Братиславе, обсудили пути развития отношений в духе добрососедства, передает УНН.

"Сегодня в Братиславе я имел честь быть принятым Премьер-министром Робертом Фицо в развитие их тесного диалога с Премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Мы обсудили пути развития наших отношений в духе добрососедства, взаимного уважения и взаимной выгоды", - отметил глава МИД.

Напомним

Как сообщал УНН, 18 сентября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига совершит свой первый зарубежный визит в Словакию. Запланированы встречи с президентом Словакии Петером Пеллегрини, премьер-министром Робертом Фицо и министром иностранных дел Юраем Бланаром.