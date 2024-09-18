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Глава МЗС України зустрівся з прем'єром Словаччини: говорили про розвиток відносин у дусі добросусідства

Київ • УНН

 • 28677 перегляди

Андрій Сибіга провів зустріч з Робертом Фіцо в Братиславі. Обговорили розвиток відносин у дусі добросусідства, взаємної поваги та вигоди в рамках першого закордонного візиту Сибіги до Словаччини.

Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Братиславі, обговорили шляхи розвитку відносин у дусі добросусідства, передає УНН.

"Сьогодні в Братиславі я мав честь бути прийнятим Прем’єр-міністром Робертом Фіцо у розвиток їхнього тісного діалогу із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.

Ми обговорили шляхи розвитку наших відносин у дусі добросусідства, взаємної поваги та взаємної вигоди", – зазначив глава МЗС.

Нагадаємо

Як повідомляв УНН, 18 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить свій перший закордонний візит до Словаччини. Заплановані зустрічі з президентом Словаччини Петером Пеллегріні, прем'єр-міністром Робертом Фіцо та міністром закордонних справ Юраєм Бланаром.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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