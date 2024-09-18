Глава МЗС України зустрівся з прем'єром Словаччини: говорили про розвиток відносин у дусі добросусідства
Київ • УНН
Андрій Сибіга провів зустріч з Робертом Фіцо в Братиславі. Обговорили розвиток відносин у дусі добросусідства, взаємної поваги та вигоди в рамках першого закордонного візиту Сибіги до Словаччини.
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів зустріч з Прем’єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо в Братиславі, обговорили шляхи розвитку відносин у дусі добросусідства, передає УНН.
"Сьогодні в Братиславі я мав честь бути прийнятим Прем’єр-міністром Робертом Фіцо у розвиток їхнього тісного діалогу із Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем.
Ми обговорили шляхи розвитку наших відносин у дусі добросусідства, взаємної поваги та взаємної вигоди", – зазначив глава МЗС.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, 18 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить свій перший закордонний візит до Словаччини. Заплановані зустрічі з президентом Словаччини Петером Пеллегріні, прем'єр-міністром Робертом Фіцо та міністром закордонних справ Юраєм Бланаром.