Ситуація на полі бою та шлях до ЄС і НАТО: глава МЗС України зустрівся з президентом Словаччини
Київ • УНН
Андрій Сибіга обговорив з Петером Пеллеґріні ситуацію на полі бою та зміцнення обороноздатності України. Також йшлося про шлях України до ЄС та НАТО та подяку за підтримку Словаччини.
Глава МЗС України Андрій Сибіга був прийнятий Президентом Словаччини Петером Пеллеґріні. Говорили про ситуацію на полі бою та необхідність зміцнення обороноздатності України, а також шлях до ЄС та НАТО, передає УНН.
"Був прийнятий Президентом Петером Пеллеґріні та висловив вдячність Словаччині за підтримку.
Поінформував Президента Пеллегріні про ситуацію на полі бою та необхідність зміцнення обороноздатності, енергетичної системи та стійкості України. Обговорили шлях України до ЄС та НАТО", – зазначив глава МЗС.
Глава МЗС України зустрівся з прем'єром Словаччини: говорили про розвиток відносин у дусі добросусідства18.09.24, 21:00 • 28677 переглядiв
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, 18 вересня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить свій перший закордонний візит до Словаччини. Заплановані зустрічі з президентом Словаччини Петером Пеллегріні, прем'єр-міністром Робертом Фіцо та міністром закордонних справ Юраєм Бланаром.